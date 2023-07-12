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Дожди с градом и шквалами. Часть Украины завтра накроет непогода

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Украина, Среда 12 июля 2023 16:02
Дожди с градом и шквалами. Часть Украины завтра накроет непогода Фото: часть областей завтра накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 13 июля, будет жаркой, но местами влажной. Часть областей накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются дожди. Местами возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны сильные осадки, поэтому есть угроза подтопления. На территории Украины без осадков.

Столбики термометров ночью покажут +12 +17 градусов, а на юге до +20. Днем ожидается жара до +26 +31 градуса, в Одесской области - до +35.

Дожди с градом и шквалами. Часть Украины завтра накроет непогода

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +15 +17 градусов, а днем до +30.

Дожди с градом и шквалами. Часть Украины завтра накроет непогода

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели.

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