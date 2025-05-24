Дощі, град і шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в суботу

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буди хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні дощі. В більшості північних та центральних регіонах, а також в Одеській області місцями значні дощі. В окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень в Україні переважно +21 +26 градусів. У Житомирській та Вінницькій областях до +17 +22 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікуються дощі, а також град та шквали 15-20 м/с. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +23 +25 градусів.