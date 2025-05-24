Дощі, град і шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в суботу

Погода в Україні у суботу, 24 травня, буде з дощами. Місцями очікуються град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буди хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні дощі. В більшості північних та центральних регіонах, а також в Одеській області місцями значні дощі. В окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень в Україні переважно +21 +26 градусів. У Житомирській та Вінницькій областях до +17 +22 градусів.
У столиці сьогодні очікуються дощі, а також град та шквали 15-20 м/с. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть +23 +25 градусів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Карпати у травні накрив сніг.
Також цього місяця погода у Львові побила історичні рекорди. 12 травня у Льові була рекордно низько температура -0,2 градуса, такого не було з 1978 року.
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