RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дожди, град и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в субботу

Фото: в Украине 24 мая ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в субботу, 24 мая, будет с дождями. Местами ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине буди облачно с прояснениями. Днем по всей стране дожди. В большинстве северных и центральных регионах, а также в Одесской области местами значительные дожди. В отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Днем в Украине преимущественно +21 +26 градусов. В Житомирской и Винницкой областях до +17 +22 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди, а также град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Столбики термометров в Киеве покажут +23 +25 градусов.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Карпаты в мае накрыл снег.

Также в этом месяце погода во Львове побила исторические рекорды. 12 мая во Львове была рекордно низко температура -0,2 градуса, такого не было с 1978 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве