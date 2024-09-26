Дощі у чотирьох областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні у вересні виявилася досить теплою як для першого місяця осені. Крім того, не можна сказати, що вересень видався дощовим і це попри прогнозовані заморозки та можливе похолодання.

Щодо другого, то заморозки у першій половині жовтня звичайне для України явище. Водночас цього року середня температура повітря протягом другої тридцятиденки осені може бути дещо вищою за норму.

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