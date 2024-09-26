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Дожди в четырех областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 27 сентября, в четырех областях Украины вероятны дожди. Максимально температура поднимется до 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем ​​23-28°, на крайнем западе страны 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем ​​15-20°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем ​​23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

Погода в Украине 27 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине в сентябре оказалась достаточно теплой как для первого месяца осени. Кроме того, нельзя сказать, что сентябрь выдался дождливым и и это несмотря на прогнозируемые заморозки и возможное похолодание.

Что касается второго, то заморозки в первой половине октября обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второй тридцатидневки осени может быть несколько выше нормы.

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