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Дощі у чотирьох областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Четвер 26 вересня 2024 14:03
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Дощі у чотирьох областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 27 вересня, у чотирьох областях України можливі дощі. Максимально температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень подекуди невеликий дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, вдень 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Дощі у чотирьох областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 27 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні у вересні виявилася досить теплою як для першого місяця осені. Крім того, не можна сказати, що вересень видався дощовим і це попри прогнозовані заморозки та можливе похолодання.

Щодо другого, то заморозки у першій половині жовтня звичайне для України явище. Водночас цього року середня температура повітря протягом другої тридцятиденки осені може бути дещо вищою за норму.

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