Дожди в четырех областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Завтра, 27 сентября, в четырех областях Украины вероятны дожди. Максимально температура поднимется до 28°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями.
Без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем 23-28°, на крайнем западе страны 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.
Погода в Украине 27 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Погода в Украине в сентябре оказалась достаточно теплой как для первого месяца осени. Кроме того, нельзя сказать, что сентябрь выдался дождливым и и это несмотря на прогнозируемые заморозки и возможное похолодание.
Что касается второго, то заморозки в первой половине октября обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второй тридцатидневки осени может быть несколько выше нормы.
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