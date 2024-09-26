Дожди в четырех областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ​​местами небольшой дождь.

Погода в Украине

Погода в Украине в сентябре оказалась достаточно теплой как для первого месяца осени. Кроме того, нельзя сказать, что сентябрь выдался дождливым и и это несмотря на прогнозируемые заморозки и возможное похолодание.

Что касается второго, то заморозки в первой половине октября обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второй тридцатидневки осени может быть несколько выше нормы.

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