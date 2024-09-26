ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди в четырех областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Четверг 26 сентября 2024 14:03
UA EN RU
Дожди в четырех областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 27 сентября, в четырех областях Украины вероятны дожди. Максимально температура поднимется до 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем ​​23-28°, на крайнем западе страны 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем ​​15-20°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем ​​23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

Дожди в четырех областях. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине 27 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине в сентябре оказалась достаточно теплой как для первого месяца осени. Кроме того, нельзя сказать, что сентябрь выдался дождливым и и это несмотря на прогнозируемые заморозки и возможное похолодание.

Что касается второго, то заморозки в первой половине октября обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второй тридцатидневки осени может быть несколько выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине