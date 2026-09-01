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Дощі чи спека: яку погоду принесе українцям перший день осені

07:00 01.09.2026 Вт
1 хв
Де термометри покажуть майже 30 градусів?
aimg Олена Чупровська
Фото: погода в Україні 1 вересня буде мінливою (Getty Images)

Перший день осені в Україні видасться мінливим: у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози, а вдень повітря прогріється майже до 28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де очікують дощі та грози

За прогнозом фахівців, 1 вересня хмарність у більшості регіонів буде мінливою. Опади пройдуть не всюди.

Короткочасні дощі та грози очікуються:

  • на заході країни;
  • на півночі;
  • вдень у Вінницькій та Черкаській областях.

На решті території опадів не передбачається.

Фото: якою буде погода в Україні 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Яким буде вітер і температура

Вітер 1 вересня очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, яким кліматично буде вересень 2026 року в Україні.

За попередніми даними, середня місячна температура очікується в межах норми, приблизно від 11 до 18 градусів, а кількість опадів також не вийде за звичні рамки.

Тим часом РБК-Україна повідомляло про історичний антирекорд на Дністрі. 27 серпня біля міста Заліщики на Тернопільщині зафіксували найменшу витрату води в річці за весь час спостережень, а вже наступного дня показник опустився ще нижче за мінімум, який тримався з 1895 року.

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