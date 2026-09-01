Дощі чи спека: яку погоду принесе українцям перший день осені

За попередніми даними, середня місячна температура очікується в межах норми, приблизно від 11 до 18 градусів, а кількість опадів також не вийде за звичні рамки.

Тим часом РБК-Україна повідомляло про історичний антирекорд на Дністрі. 27 серпня біля міста Заліщики на Тернопільщині зафіксували найменшу витрату води в річці за весь час спостережень, а вже наступного дня показник опустився ще нижче за мінімум, який тримався з 1895 року.