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Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осени

07:00 01.09.2026 Вт
1 мин
Где термометры покажут почти 30 градусов?
aimg Елена Чупровская
Фото: погода в Украине 1 сентября будет меняющейся (Getty Images)

Первый день осени в Украине кажется изменчивым: в части областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем воздух прогреется почти до 28 градусов.

Где ожидаются дожди и грозы

По прогнозу специалистов, 1 сентября облачность в большинстве регионов будет переменчивой. Осадки пройдут не всюду.

Дождь и грозы ожидаются:

  • на западе страны;
  • на севере;
  • днем в Винницкой и Черкасской областях.

На остальной территории осадков не предполагается.

Фото: какой будет погода в Украине 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Каким будет ветер и температура

Ветер 1 сентября ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой климатической будет сентябрь 2026 года в Украине.

По предварительным данным, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы примерно от 11 до 18 градусов, а количество осадков также не выйдет за привычные рамки.

Тем временем РБК-Украина сообщала об историческом антирекорде на Днестре. 27 августа возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьший расход воды в реке за все время наблюдений, а уже на следующий день показатель опустился еще ниже минимума, который держался с 1895 года.

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