Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осени

По предварительным данным, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы примерно от 11 до 18 градусов, а количество осадков также не выйдет за привычные рамки.

Тем временем РБК-Украина сообщала об историческом антирекорде на Днестре. 27 августа возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьший расход воды в реке за все время наблюдений, а уже на следующий день показатель опустился еще ниже минимума, который держался с 1895 года.