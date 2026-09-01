Дощі чи спека: яку погоду принесе українцям перший день осені
Перший день осені в Україні видасться мінливим: у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози, а вдень повітря прогріється майже до 28 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де очікують дощі та грози
За прогнозом фахівців, 1 вересня хмарність у більшості регіонів буде мінливою. Опади пройдуть не всюди.
Короткочасні дощі та грози очікуються:
- на заході країни;
- на півночі;
- вдень у Вінницькій та Черкаській областях.
На решті території опадів не передбачається.
Фото: якою буде погода в Україні 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Яким буде вітер і температура
Вітер 1 вересня очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, яким кліматично буде вересень 2026 року в Україні.
За попередніми даними, середня місячна температура очікується в межах норми, приблизно від 11 до 18 градусів, а кількість опадів також не вийде за звичні рамки.
Тим часом РБК-Україна повідомляло про історичний антирекорд на Дністрі. 27 серпня біля міста Заліщики на Тернопільщині зафіксували найменшу витрату води в річці за весь час спостережень, а вже наступного дня показник опустився ще нижче за мінімум, який тримався з 1895 року.