Дощі чи спека: яку погоду принесе українцям перший день осені

Перший день осені в Україні видасться мінливим: у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози, а вдень повітря прогріється майже до 28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, яким кліматично буде вересень 2026 року в Україні.

За прогнозом фахівців, 1 вересня хмарність у більшості регіонів буде мінливою. Опади пройдуть не всюди.

За попередніми даними, середня місячна температура очікується в межах норми, приблизно від 11 до 18 градусів, а кількість опадів також не вийде за звичні рамки.

Тим часом РБК-Україна повідомляло про історичний антирекорд на Дністрі. 27 серпня біля міста Заліщики на Тернопільщині зафіксували найменшу витрату води в річці за весь час спостережень, а вже наступного дня показник опустився ще нижче за мінімум, який тримався з 1895 року.