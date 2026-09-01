Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осени
Первый день осени в Украине кажется изменчивым: в части областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем воздух прогреется почти до 28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где ожидаются дожди и грозы
По прогнозу специалистов, 1 сентября облачность в большинстве регионов будет переменчивой. Осадки пройдут не всюду.
Дождь и грозы ожидаются:
- на западе страны;
- на севере;
- днем в Винницкой и Черкасской областях.
На остальной территории осадков не предполагается.
Фото: какой будет погода в Украине 1 сентября (инфографика РБК-Украина)
Каким будет ветер и температура
Ветер 1 сентября ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой климатической будет сентябрь 2026 года в Украине.
По предварительным данным, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы примерно от 11 до 18 градусов, а количество осадков также не выйдет за привычные рамки.
Тем временем РБК-Украина сообщала об историческом антирекорде на Днестре. 27 августа возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьший расход воды в реке за все время наблюдений, а уже на следующий день показатель опустился еще ниже минимума, который держался с 1895 года.