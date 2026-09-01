ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осени

07:00 01.09.2026 Вт
1 мин
Где термометры покажут почти 30 градусов?
aimg Елена Чупровская
Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осени Фото: погода в Украине 1 сентября будет меняющейся (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Первый день осени в Украине кажется изменчивым: в части областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем воздух прогреется почти до 28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где ожидаются дожди и грозы

По прогнозу специалистов, 1 сентября облачность в большинстве регионов будет переменчивой. Осадки пройдут не всюду.

Дождь и грозы ожидаются:

  • на западе страны;
  • на севере;
  • днем в Винницкой и Черкасской областях.

На остальной территории осадков не предполагается.

Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осениФото: какой будет погода в Украине 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Каким будет ветер и температура

Ветер 1 сентября ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой климатической будет сентябрь 2026 года в Украине.

По предварительным данным, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы примерно от 11 до 18 градусов, а количество осадков также не выйдет за привычные рамки.

Тем временем РБК-Украина сообщала об историческом антирекорде на Днестре. 27 августа возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьший расход воды в реке за все время наблюдений, а уже на следующий день показатель опустился еще ниже минимума, который держался с 1895 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода
Новости
В Киеве погибли три человека, пятеро пострадавших из-за ночной атаки
В Киеве погибли три человека, пятеро пострадавших из-за ночной атаки
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?