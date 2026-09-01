Дождь или жара: какую погоду принесет украинцам первый день осени

Первый день осени в Украине кажется изменчивым: в части областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем воздух прогреется почти до 28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой климатической будет сентябрь 2026 года в Украине.

По прогнозу специалистов, 1 сентября облачность в большинстве регионов будет переменчивой. Осадки пройдут не всюду.

По предварительным данным, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы примерно от 11 до 18 градусов, а количество осадков также не выйдет за привычные рамки.

Тем временем РБК-Украина сообщала об историческом антирекорде на Днестре. 27 августа возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьший расход воды в реке за все время наблюдений, а уже на следующий день показатель опустился еще ниже минимума, который держался с 1895 года.