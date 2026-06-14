Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощу та грози. Далі погода буде нестійкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів.
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У вівторок, 16 червня, грозові дощі прогнозують по всій країні.
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У середу, 17 червня, опадів стане менше: вночі дощитиме на сході, вдень місцями біля центру та півночі. На більшості території сухо та тепло.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 18 червня, в Україні буде сонячно та майже без дощу.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 19 червня, в Україні знову практично не дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.
Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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