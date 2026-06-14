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Дожди будут сменяться жарой и наоборот: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 14.06.2026 Вс
2 мин
В какой день не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

Следующая неделя в Украине начнется с дождя и грозы. Далее погода будет неустойчивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы, лишь на юге и востоке страны ночью без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +18 до +20 градусов;
  • в восточных областях - от +20 до +24 градусов;
  • в центральных областях - от +17 до +22 градусов;
  • в южных областях - от +21 до +26 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +20 градусов.

Во вторник, 16 июня, грозовые дожди прогнозируют по всей стране.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +18 до +20 градусов;
  • в восточных областях - от +22 до +25 градусов;
  • в центральных областях - от +18 до +25 градусов;
  • в южных областях - от +21 до +25 градусов;
  • в западных областях - от +17 до +21 градусов.

В среду, 17 июня, осадков станет меньше: ночью будет дождливо на востоке, днем местами возле центра и севера. На большинстве территории сухо и тепло.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +19 до +22 градусов;
  • в восточных областях - от +20 до +25 градусов;
  • в центральных областях - от +19 до +25 градусов;
  • в южных областях - от +21 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +19 до +23 градусов.

В четверг, 18 июня, в Украине будет солнечно и почти без дождя.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +20 до +23 градусов;
  • в восточных областях - от +23 до +25 градусов;
  • в центральных областях - от +20 до +26 градусов;
  • в южных областях - от +21 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +21 до +25 градусов.

В пятницу, 19 июня, в Украине снова практически не будет дождя.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +20 до +25 градусов;
  • в восточных областях - от +23 до +26 градусов;
  • в центральных областях - от +22 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +22 до +27 градусов.

Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть июнь в целом.

Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, к чему готовиться Украине из-за глобального изменения климата.

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