Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощу та грози. Далі погода буде нестійкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +18 до +20 градусів;

у східних областях - від +20 до +24 градусів;

у центральних областях - від +17 до +22 градусів;

у південних областях - від +21 до +26 градусів;

у західних областях - від +16 до +20 градусів.

У вівторок, 16 червня, грозові дощі прогнозують по всій країні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +18 до +20 градусів;

у східних областях - від +22 до +25 градусів;

у центральних областях - від +18 до +25 градусів;

у південних областях - від +21 до +25 градусів;

у західних областях - від +17 до +21 градусів.

У середу, 17 червня, опадів стане менше: вночі дощитиме на сході, вдень місцями біля центру та півночі. На більшості території сухо та тепло.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +19 до +22 градусів;

у східних областях - від +20 до +25 градусів;

у центральних областях - від +19 до +25 градусів;

у південних областях - від +21 до +27 градусів;

у західних областях - від +19 до +23 градусів.

У четвер, 18 червня, в Україні буде сонячно та майже без дощу.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +20 до +23 градусів;

у східних областях - від +23 до +25 градусів;

у центральних областях - від +20 до +26 градусів;

у південних областях - від +21 до +27 градусів;

у західних областях - від +21 до +25 градусів.

У п'ятницю, 19 червня, в Україні знову практично не дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: