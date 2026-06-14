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Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 14.06.2026 Нд
2 хв
У який день не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
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Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощу та грози. Далі погода буде нестійкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +20 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +24 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +26 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +20 градусів.

Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

У вівторок, 16 червня, грозові дощі прогнозують по всій країні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +20 градусів;
  • у східних областях - від +22 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +18 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +25 градусів;
  • у західних областях - від +17 до +21 градусів.

Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

У середу, 17 червня, опадів стане менше: вночі дощитиме на сході, вдень місцями біля центру та півночі. На більшості території сухо та тепло.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +19 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +23 градусів.

Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

У четвер, 18 червня, в Україні буде сонячно та майже без дощу.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +23 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +21 до +25 градусів.

Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

У п'ятницю, 19 червня, в Україні знову практично не дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +26 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +22 до +27 градусів.

Дощі будуть змінюватися спекою і навпаки: прогноз погоди на тиждень (карти)

Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.

Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Читайте також, до чого готуватись Україні через глобальну зміну клімату.

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