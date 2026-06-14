Дожди будут сменяться жарой и наоборот: прогноз погоды на неделю (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с дождя и грозы. Далее погода будет неустойчивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 15 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы, лишь на юге и востоке страны ночью без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +18 до +20 градусов;

в восточных областях - от +20 до +24 градусов;

в центральных областях - от +17 до +22 градусов;

в южных областях - от +21 до +26 градусов;

в западных областях - от +16 до +20 градусов.

Во вторник, 16 июня, грозовые дожди прогнозируют по всей стране.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +18 до +20 градусов;

в восточных областях - от +22 до +25 градусов;

в центральных областях - от +18 до +25 градусов;

в южных областях - от +21 до +25 градусов;

в западных областях - от +17 до +21 градусов.

В среду, 17 июня, осадков станет меньше: ночью будет дождливо на востоке, днем местами возле центра и севера. На большинстве территории сухо и тепло.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +19 до +22 градусов;

в восточных областях - от +20 до +25 градусов;

в центральных областях - от +19 до +25 градусов;

в южных областях - от +21 до +27 градусов;

в западных областях - от +19 до +23 градусов.

В четверг, 18 июня, в Украине будет солнечно и почти без дождя.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +20 до +23 градусов;

в восточных областях - от +23 до +25 градусов;

в центральных областях - от +20 до +26 градусов;

в южных областях - от +21 до +27 градусов;

в западных областях - от +21 до +25 градусов.

В пятницу, 19 июня, в Украине снова практически не будет дождя.

Столбики термометров днем покажут: