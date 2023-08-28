Дощі на більшості територій України й спека до +36: погода на сьогодні
Сьогодні, 28 серпня, в низці областей України очікуються короткочасні дощі й грози. Температура повітря місцями прогріється до +36.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донецької та Луганської областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура:
- на заході коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +31 до +35 вдень;
- на півночі коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +31 до +35 вдень;
- на півдні коливатиметься від +20 до +22 вночі й від +34 до +36 вдень;
- на сході коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +27 до +34 вдень.
Фото: прогноз погоди на 28 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +17 - +22, вдень +31 - +36, а в Києві - вночі +20 - +22, вдень +33 - +35.
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