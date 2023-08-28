ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі на більшості територій України й спека до +36: погода на сьогодні

Понеділок 28 серпня 2023 07:30
UA EN RU
Дощі на більшості територій України й спека до +36: погода на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 28 серпня, в низці областей України очікуються короткочасні дощі й грози. Температура повітря місцями прогріється до +36.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донецької та Луганської областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +31 до +35 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +31 до +35 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +20 до +22 вночі й від +34 до +36 вдень;
  • на сході коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +27 до +34 вдень.

Немає опису світлини.

Фото: прогноз погоди на 28 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +17 - +22, вдень +31 - +36, а в Києві - вночі +20 - +22, вдень +33 - +35.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні
NEWS
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші