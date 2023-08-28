Дожди на большинстве территорий Украины и жара до +36: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 28 августа, в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха местами прогреется до +36.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность. Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западной части, Донецкой и Луганской областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +31 до +35 днем;

на севере будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +31 до +35 днем;

на юге будет колебаться от +20 до +22 ночью и от +34 до +36 днем;

на востоке будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +27 до +34 днем. Фото: прогноз погоды на 28 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +17 - +22, днем +31 - +36, а в Киеве - ночью +20 - +22, днем +33 - +35.