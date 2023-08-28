ua en ru
Пн, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди на большинстве территорий Украины и жара до +36: погода на сегодня

Понедельник 28 августа 2023 07:30
UA EN RU
Дожди на большинстве территорий Украины и жара до +36: погода на сегодня Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 28 августа, в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха местами прогреется до +36.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность. Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западной части, Донецкой и Луганской областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +31 до +35 днем;
  • на севере будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +31 до +35 днем;
  • на юге будет колебаться от +20 до +22 ночью и от +34 до +36 днем;
  • на востоке будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +27 до +34 днем.

Нет описания фотографии.

Фото: прогноз погоды на 28 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +17 - +22, днем +31 - +36, а в Киеве - ночью +20 - +22, днем +33 - +35.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине
NEWS
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги