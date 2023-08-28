Дожди на большинстве территорий Украины и жара до +36: погода на сегодня
Сегодня, 28 августа, в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха местами прогреется до +36.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Переменная облачность. Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западной части, Донецкой и Луганской областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура:
- на западе будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +31 до +35 днем;
- на севере будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +31 до +35 днем;
- на юге будет колебаться от +20 до +22 ночью и от +34 до +36 днем;
- на востоке будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +27 до +34 днем.
Фото: прогноз погоды на 28 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +17 - +22, днем +31 - +36, а в Киеве - ночью +20 - +22, днем +33 - +35.
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