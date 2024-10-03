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Дощі в багатьох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 14:37
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Дощі в багатьох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні 4 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 4 жовтня, дощі в Україні пройдуть не тільки на заході. Наприклад, вдень опади ймовірні і у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде спостерігатись мінлива хмарність, а у західних областях буде навіть хмарно.

"У західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі. Вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ, а на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер південний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10°; вдень у західних областях 12-17°, у північних областях 17-22°, на решті території 21-26°.

Погода у Києві та області

У києві та області також ймовірна мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями по області невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Дощі в багатьох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 4 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Підсумки вересня в Україні

Вересень 2024 виявився в Україні досить теплим. Зокрема, лише у Києві у вересні було встановлено 11 рекордів, а сам місяць став одним із найтепліших з 1881 року.

Щодо жовтня, то середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.

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