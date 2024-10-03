Дощі в багатьох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 4 жовтня, дощі в Україні пройдуть не тільки на заході. Наприклад, вдень опади ймовірні і у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

В Україні буде спостерігатись мінлива хмарність, а у західних областях буде навіть хмарно.

"У західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі. Вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ, а на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер південний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10°; вдень у західних областях 12-17°, у північних областях 17-22°, на решті території 21-26°.

Погода у Києві та області

У києві та області також ймовірна мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями по області невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Погода в Україні 4 жовтня (facebook.com/UkrHMC)