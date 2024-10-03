Дожди во многих регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 4 октября, дожди в Украине пройдут не только на западе. К примеру, днем ​​осадки вероятны и в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине ожидается переменная облачность, а в западных областях будет даже облачно.

"В западных и Житомирской областях умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди. Днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь, а на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер южный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10°; днем в западных областях 12-17°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 21-26°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области также возможна переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами по области небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем ​​17-22°; в Киеве ночью 11-13°, днем ​​20-22°.

Погода в Украине 4 октября (facebook.com/UkrHMC)