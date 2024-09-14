Дощі, але не всюди. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 15 вересня, в Україні не обійдеться без дощів. До того ж вднь температура буде сильно вирізнятися в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

У південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

У західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 13-18°, вдень 18-25°; в Карпатах та на Закарпатті температура 11-16°. На решті території температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

Вітер в Україні південно-східний та східний, 5-12 м/с, завтра на Лівобережжі та у західних областях, 15-16 вересня на південному сході подекуди пориви 15-20 м/с.