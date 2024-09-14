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Дожди, но не всюду. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Суббота 14 сентября 2024 12:48
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Дожди, но не всюду. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: какой будет погода в Украине 15 сентября
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 15 сентября, в Украине не обойдется без дождей. К тому же днем ​​температура будет сильно отличаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В юго-западной части и большинстве западных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

В западных, Винницкой и Одесской областях ночью 13-18°, днем ​​18-25°; в Карпатах и ​​Закарпатье температура 11-16°. На остальной территории температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 31°.

Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 5-12 м/с, завтра на Левобережье и в западных областях, 15-16 сентября на юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине

Сентябрь 2024 в Украине начался с достаточно теплой, местами даже жаркой погоды. Синоптики прогнозировали температуру до +35 градусов.

Несмотря на то, что в Украине уже наступила осень, метеорологическое лето еще не закончилось. Добавим, что только за сентябрь 2024 в Украине установлены несколько погодных рекордов.

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