ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі, але не скрізь. Синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 07:00
UA EN RU
Дощі, але не скрізь. Синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні Фото: синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У частині України сьогодні, 5 квітня, очікується дощ. Вдень температура прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний (на Лівобережжі - північний), 5-10 м/с.

"Температура вдень 11-16° тепла; на Закарпатті та у південній частині вдень 15-20°. На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вдень 2-7° тепла", - додали синоптики.

Дощі, але не скрізь. Синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Понад 800 окупантів та 50 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 800 окупантів та 50 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі