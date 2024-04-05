Дощі, але не скрізь. Синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні

Фото: синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні в Україні (Getty Images)

У частині України сьогодні, 5 квітня, очікується дощ. Вдень температура прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні. Вітер південно-західний (на Лівобережжі - північний), 5-10 м/с. "Температура вдень 11-16° тепла; на Закарпатті та у південній частині вдень 15-20°. На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вдень 2-7° тепла", - додали синоптики.