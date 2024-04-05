Дожди, но не везде. Синоптики рассказали, где ждать осадков сегодня

Фото: синоптики рассказали, где ждать осадков сегодня в Украине (Getty Images)

В части Украины сегодня, 5 апреля, ожидается дождь. При этом днем температура прогреется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях небольшой, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении. Ветер юго-западный (на Левобережье северный), 5-10 м/с. "Температура днем 11-16° тепла; в Закарпатье и в южной части днем 15-20°. На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура днем 2-7° тепла", - добавили синоптики.