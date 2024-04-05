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Дожди, но не везде. Синоптики рассказали, где ждать осадков сегодня

Украина, Пятница 05 апреля 2024 07:00
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Дожди, но не везде. Синоптики рассказали, где ждать осадков сегодня Фото: синоптики рассказали, где ждать осадков сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В части Украины сегодня, 5 апреля, ожидается дождь. При этом днем температура прогреется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях небольшой, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный (на Левобережье северный), 5-10 м/с.

"Температура днем 11-16° тепла; в Закарпатье и в южной части днем 15-20°. На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура днем 2-7° тепла", - добавили синоптики.

Дожди, но не везде. Синоптики рассказали, где ждать осадков сегодня

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.

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