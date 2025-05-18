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Дощі, але місцями пригріє до +23: синоптики розповіли, де чекати тепла

Фото: Україну знову накриють дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 18 травня буде вологою, по всій країні очікують дощі. Проте місцями в Україні пригріє до +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде здебільшого хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, по всій країні дощитиме, місцями можливі грози. У східних та північно-східних областях, а також у Карпатах очікуються помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря буде переважно у межах +12 +17 градусів. Але на південному сході країни очікується до +18 +23 градусів.

У Карпатах стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +5 градусів.

Погода у Києві

Синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду у Києві. Сьогодні столицю накриє дрібний дощ. 

У Києві вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Нагадаємо, 15 травня Львівську область накрила негода, деякі райони засніжило.

Через весняні морози частина майбутнього врожаю фруктів була знищена. Це може спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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