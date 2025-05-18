Дожди, но местами пригреет до +23: синоптики рассказали, где ждать тепла

Погода в Украине 18 мая будет влажной, по всей стране ожидают дожди. Однако местами в Украине пригреет до +23 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет по большей части облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, по всей стране будут дожди, местами возможны грозы. В восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах ожидаются умеренные дожди.
Ветер преимущественно юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет преимущественно в пределах +12 +17 градусов. Но на юго-востоке страны ожидается до +18 +23 градусов.
В Карпатах столбики термометров покажут в течение суток от 0 до +5 градусов.
Синоптики прогнозируют облачную, но с прояснениями погоду в Киеве. Сегодня столицу накроет мелкий дождь.
В Киеве днем воздух прогреется до +15 градусов.
Напомним, 15 мая Львовскую область накрыла непогода, некоторые районы заснежило.
Из-за весенних морозов часть будущего урожая фруктов была уничтожена. Это может вызвать дефицит и рост цен на некоторые фрукты. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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