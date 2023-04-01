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Дощі, але до +14: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Субота 01 квітня 2023 07:00
Дощі, але до +14: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 1 квітня, у більшості областей України прогнозують дощі. При цьому стовпчики термометра піднімуться до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.

У більшості регіонів очікується невеликий дощ, вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ. Тільки вдень на Лівобережжі без істотних опадів.

Температура вночі прогнозується на рівні 1-6° тепла, вдень 9-14°. У східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Дощі, але до +14: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ, вночі місцями.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли очікувати на нову хвилю похолодання в Україні.

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