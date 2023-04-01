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Дожди, но до +14: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Суббота 01 апреля 2023 07:00
Дожди, но до +14: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 1 апреля, в большинстве областей Украины прогнозируют дожди. При этом столбики термометра поднимутся до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В большинстве регионов небольшой дождь, ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь. Только днем на Левобережье без существенных осадков.

Температура ночью прогнозируется на уровне 1-6 градусов тепла, днем 9-14 градусов. В восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Дожди, но до +14: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, ночью местами.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптики рассказали, когда ожидать новой волны похолодания в Украине.

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