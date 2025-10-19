ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощ зі снігом та вітер: якою сьогодні буде погода в Україні

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
Дощ зі снігом та вітер: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: синоптики дали прогноз на 19 жовтня (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Україні сьогодні, 19 жовтня, очікується погіршення погоди, дощитиме майже по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 19 жовтня

За даними синоптиків, 19 жовтня у західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У цих регіонах встановлено І рівень небезпечності (жовтий).

У східних областях опади прогнозуються вночі, тоді як на крайньому заході, Одещині та Миколаївщині вдень буде без дощу. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви до 15-20 м/с.

Дощ зі снігом та вітер: якою сьогодні буде погода в Україні

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°, на півдні до +10°, вдень - +4…+9° у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях, на решті території - до +13°.

У Карпатах вночі очікується мокрий сніг, вдень - без опадів. Температура в горах вночі - близько 0°, вдень - +1…+4°.

Дощ зі снігом та вітер: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Києві та області

На території Київської області очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. Вітер - західний, 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +2…+7°, вдень - +4…+9°. У Києві вночі очікується +3…+5°, вдень - +6…+8°.

Дощ зі снігом та вітер: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Україні 20 та 21 жовтня

У ніч проти 20 та 21 жовтня у західних областях, а також у ніч на 21 жовтня у Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються заморозки в повітрі до 0-4°С. Для цих територій оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).


Нагадаємо, ми писали, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря знизилася до мінус 7 градусів.

Крім того, за даними відомого метеоролога Наталки Діденко, вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів