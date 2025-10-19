Дощ зі снігом та вітер: якою сьогодні буде погода в Україні

В Україні сьогодні, 19 жовтня, очікується погіршення погоди, дощитиме майже по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 19 жовтня

За даними синоптиків, 19 жовтня у західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У цих регіонах встановлено І рівень небезпечності (жовтий).

У східних областях опади прогнозуються вночі, тоді як на крайньому заході, Одещині та Миколаївщині вдень буде без дощу. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°, на півдні до +10°, вдень - +4…+9° у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях, на решті території - до +13°.

У Карпатах вночі очікується мокрий сніг, вдень - без опадів. Температура в горах вночі - близько 0°, вдень - +1…+4°.

Погода в Києві та області

На території Київської області очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. Вітер - західний, 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +2…+7°, вдень - +4…+9°. У Києві вночі очікується +3…+5°, вдень - +6…+8°.

Погода в Україні 20 та 21 жовтня

У ніч проти 20 та 21 жовтня у західних областях, а також у ніч на 21 жовтня у Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються заморозки в повітрі до 0-4°С. Для цих територій оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).



