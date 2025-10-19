ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дождь со снегом и ветер: какой сегодня будет погода в Украине

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 07:00
UA EN RU
Дождь со снегом и ветер: какой сегодня будет погода в Украине Фото: синоптики дали прогноз на 19 октября (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Украине сегодня, 19 октября, ожидается ухудшение погоды, дождь будет идти почти по всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 19 октября

По данным синоптиков, 19 октября в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В этих регионах установлен І уровень опасности (желтый).

В восточных областях осадки прогнозируются ночью, тогда как на крайнем западе, Одесской и Николаевской областях днем будет без дождя. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами в западных, Винницкой и Одесской областях порывы до 15-20 м/с.

Дождь со снегом и ветер: какой сегодня будет погода в Украине

Температура воздуха ночью составит +2...+7°, на юге до +10°, днем - +4...+9° в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях, на остальной территории - до +13°.

В Карпатах ночью ожидается мокрый снег, днем - без осадков. Температура в горах ночью - около 0°, днем - +1...+4°.

Дождь со снегом и ветер: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Киеве и области

На территории Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Ветер - западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +2...+7°, днем - +4...+9°. В Киеве ночью ожидается +3...+5°, днем - +6...+8°.

Дождь со снегом и ветер: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Украине 20 и 21 октября

В ночь на 20 и 21 октября в западных областях, а также в ночь на 21 октября в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются заморозки в воздухе до 0-4°С. Для этих территорий объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Напомним, мы писали, что утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз - температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.

Кроме того, по данным известного метеоролога Наталки Диденко, уже в конце октября в Украине может потеплеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов