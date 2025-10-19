Дождь со снегом и ветер: какой сегодня будет погода в Украине

В Украине сегодня, 19 октября, ожидается ухудшение погоды, дождь будет идти почти по всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине 19 октября

По данным синоптиков, 19 октября в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В этих регионах установлен І уровень опасности (желтый).

В восточных областях осадки прогнозируются ночью, тогда как на крайнем западе, Одесской и Николаевской областях днем будет без дождя. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами в западных, Винницкой и Одесской областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...+7°, на юге до +10°, днем - +4...+9° в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях, на остальной территории - до +13°.

В Карпатах ночью ожидается мокрый снег, днем - без осадков. Температура в горах ночью - около 0°, днем - +1...+4°.

Погода в Киеве и области

На территории Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Ветер - западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +2...+7°, днем - +4...+9°. В Киеве ночью ожидается +3...+5°, днем - +6...+8°.

Погода в Украине 20 и 21 октября

В ночь на 20 и 21 октября в западных областях, а также в ночь на 21 октября в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются заморозки в воздухе до 0-4°С. Для этих территорий объявлен II уровень опасности (оранжевый).