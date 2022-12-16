Дощ зі снігом та туман: українців попередили про небезпечну погоду сьогодні
Сьогодні, 16 грудня, по всій території України буде хмарна погода, очікується дощ та сніг. Крім того, синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні вдень помірний мокрий сніг та дощ накриють західні та північні області нашої країни, а на Закарпатті прогнозуються значні опади. На решті території переважно сухо.
Вранці та в темний час доби по всій Україні, крім північно-західної частини, туман. Тому видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів. Також на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря сьогодні вдень очікується в межах +1 +6 градусів, а вночі до -5 градусів. У Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вдень до +12, а вночі до +6 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні мокрий сніг та дощ. Вранці та вночі очікується туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з поривами до 20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть +1 +3 градуси, а вночі у Києві до -3 градусів.
Нагадаємо, українців закликали не підійматися в гори 16 грудня через значну лавинну небезпеку.
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