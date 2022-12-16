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Дождь со снегом и туман: украинцев предупредили об опасной погоде сегодня

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Украина, Пятница 16 декабря 2022 07:00
Дождь со снегом и туман: украинцев предупредили об опасной погоде сегодня Фото: погода в Украине 16 декабря будет с дождем и мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 16 декабря, на всей территории Украины будет облачная погода, ожидается дождь и снег. Кроме того, синоптики предупреждают об опасностях на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Днем умеренный мокрый снег и дождь накроют западные и северные области нашей страны, а на Закарпатье прогнозируются значительные осадки. На остальной территории преимущественно сухо.

Утром и в темное время суток по всей Украине, кроме северо-западной части, туман. Поэтому видимость на дорогах снизится до 200-500 метров. Также на дорогах возможна гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха сегодня днем ожидается в пределах +1 +6 градусов, а ночью до -5 градусов. В Крыму, на Закарпатье и на побережье морей днем до +12, а ночью до +6 градусов.

Дождь со снегом и туман: украинцев предупредили об опасной погоде сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня мокрый снег и дождь. Утром и ночью ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +1 +3 градуса, а ночью в Киеве до -3 градусов.

Напомним, украинцев призвали не подниматься в горы 16 декабря из-за значительной лавинной опасности.

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