Дождь со снегом и туман: украинцев предупредили об опасной погоде сегодня
Сегодня, 16 декабря, на всей территории Украины будет облачная погода, ожидается дождь и снег. Кроме того, синоптики предупреждают об опасностях на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Днем умеренный мокрый снег и дождь накроют западные и северные области нашей страны, а на Закарпатье прогнозируются значительные осадки. На остальной территории преимущественно сухо.
Утром и в темное время суток по всей Украине, кроме северо-западной части, туман. Поэтому видимость на дорогах снизится до 200-500 метров. Также на дорогах возможна гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха сегодня днем ожидается в пределах +1 +6 градусов, а ночью до -5 градусов. В Крыму, на Закарпатье и на побережье морей днем до +12, а ночью до +6 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня мокрый снег и дождь. Утром и ночью ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 20 м/с.
Столбики термометров днем покажут +1 +3 градуса, а ночью в Киеве до -3 градусов.
Напомним, украинцев призвали не подниматься в горы 16 декабря из-за значительной лавинной опасности.
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