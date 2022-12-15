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Українців попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах

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Четвер 15 грудня 2022 12:02
Українців попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах Фото: українців попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 16 грудня, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"16 грудня, у зв'язку з відлигою та опадами, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води в річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.

Також синоптики попереджали, що 15 грудня частина України засипе снігом, а в деяких регіонах очікуються дощі.

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