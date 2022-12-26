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Дощ, туман та пориви вітру: де завтра очікувати негоди

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра, 27 грудня, у деяких регіонах України прогнозують дощі з мокрим снігом, а на дорогах - ожеледицю. При цьому на Прикарпатті та високогір'ї Карпат можливі значні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок в Україні хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, а на півночі та сході - з мокрим снігом. При цьому вночі у південній частині та східних областях без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями у південно-східній частині очікується туман, у північних та північно-східних областях - на дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. У західних областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Прикарпатті пориви, 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ (вночі з мокрим снігом). Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с,

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували у деяких регіонах України дощ та мокрий сніг.

Окрім того, синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік.

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