ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощ та мокрий сніг, але не всюди: яка буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 26 грудня 2022 07:00
Дощ та мокрий сніг, але не всюди: яка буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з дощами та могрим снігом, але не всюди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 26 грудня буде туманною у більшості регіонів. У східних та західних областях подекуди прогнозують сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Вночі у східних областях, а вдень у західній частині очікується дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +4,
  • на заході вночі 0 +4, а вдень +3 +5 градусів,
  • у східних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +4,
  • на півдні країни вночі +2 +5, а вдень +4 +7 градусів,
  • у центральних областях вночі +1 +3 градуси, вдень +2 +4.

Дощ та мокрий сніг, але не всюди: яка буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0, а вдень очікується +1 +3 градуси.

Нагадаємо, нещодавно синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік 2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
NEWS
ЗСУ відбили наступ росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили наступ росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра