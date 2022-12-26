Дождь, туман и порывы ветра: где завтра ожидать непогоды

Во вторник в Украине облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, а на севере и востоке - с мокрым снегом. При этом ночью в южной и восточных областях без существенных осадков.

Ночью и утром местами в юго-восточной части ожидается туман, в северных и северо-восточных областях - на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. В западных областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Прикарпатье порывы, 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь (ночью с мокрым снегом). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с,