Дощ та сніг, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 10 лютого буде з дощем та снігом. На дорогах ожеледиця, а на півдні очікується до +16 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім півдня, очікується дощ, а на Закарпатті та в Карпатах можливий значний дощ. Вночі у Черкаській, Київській та Житомирській областях прогнозується сніг з дощем.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.
Температура повітря в Україні буде:
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозується мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +1 +3 градусів, а вночі від 0 до -2.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.
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