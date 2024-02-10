Дождь и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 февраля будет с дождем и снегом. На дорогах гололедица, а на юге ожидается до +16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юга, ожидается дождь, а на Закарпатье и в Карпатах возможен сильный дождь. Ночью в Черкасской, Киевской и Житомирской областях ожидается снег с дождем.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами налипание мокрого снега. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Украине будет:
В столице облачно с прояснениями, прогнозируется мокрый снег с переходом в дождь. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут от +1 до +3 градусов, а ночью от 0 до -2.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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