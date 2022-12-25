Дощ, мокрий сніг та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні буде хмарно. Вночі у східних регіонах, а вдень у західних прогнозують дощ та мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів.

Вночі та вранці у більшості регіонів місцями туман, у північній частині - на дорогах може бути ожеледиця.

Температура вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 0-5° тепла, у південній частині - 6-8° тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Київській області

В області буде хмарно, але без істотних опадів.

Температура в області вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

На дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомлялося раніше, синоптика дали прогноз погоди в Україні на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.