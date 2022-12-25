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Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 26 декабря, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и туман в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине будет облачно. Ночью в восточных регионах, а днем в западных прогнозируется дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве регионов местами туман, в северной части - на дорогах может быть гололедица.

Температура ночью ожидается от 3° до 2° мороза, днем - 0-5° тепла, в южной части - 6-8° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно, но без существенных осадков.

Температура в области ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

На дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщалось ранее, синоптика дали прогноз погоды в Украине на Новый год.

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