Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Завтра, 26 декабря, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и туман в некоторых регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине будет облачно. Ночью в восточных регионах, а днем в западных прогнозируется дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.
Ночью и утром в большинстве регионов местами туман, в северной части - на дорогах может быть гололедица.
Температура ночью ожидается от 3° до 2° мороза, днем - 0-5° тепла, в южной части - 6-8° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киевской области
В области облачно, но без существенных осадков.
Температура в области ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
На дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Как сообщалось ранее, синоптика дали прогноз погоды в Украине на Новый год.
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