Головна » Життя » Суспільство

Не лише дощ та вітер: синоптики розповіли, де українцям чекати снігопад 19 жовтня (карти)

Україна, Субота 18 жовтня 2025 16:02
Фото: синоптики дали прогноз на 19 жовтня (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Україні в неділю, 19 жовтня, дощитиме, місцями можливий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні буде ускладнюватися погодні умови протягом найближчих днів.

19 жовтня

У західних регіонах - Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській та частково Одеській областях - оголошено жовтий рівень небезпеки. Очікуються сильні дощі та посилення вітру до 15-20 м/с. На решті території країни - без істотних опадів, температура вдень +10…+15°С.

Не лише дощ та вітер: синоптики розповіли, де українцям чекати снігопад 19 жовтня (карти)

20 жовтня

Негода посилиться у Карпатському регіоні, а також у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях діятиме помаранчевий рівень небезпеки. Синоптики прогнозують зливи, грози та місцями шквали.

Не лише дощ та вітер: синоптики розповіли, де українцям чекати снігопад 19 жовтня (карти)

21 жовтня

Зона негоди пошириться на більшу частину заходу - від Закарпаття до Вінниччини та Житомирщини. Тут утримається помаранчевий рівень небезпеки через сильні опади й пориви вітру. На сході та півдні країни - без опадів, подекуди тумани.

Не лише дощ та вітер: синоптики розповіли, де українцям чекати снігопад 19 жовтня (карти)

Нагадаємо, ми писали, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря знизилася до мінус 7 градусів.

Також синоптики порадували українців прогнозом погоди на найближчі дні.

