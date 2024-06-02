Дощ із уламків. Бєлгород та область атакували з повітря, є руйнування

На російський Бєлгород та Бєлгородську область скоєну чергову повітряну атаку. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
За його словами, внаслідок атаки на місто є пошкодження різного ступеня, але несучі конструкції будівель не постраждали. Загиблих і поранених немає.
Близько 5 ранку повідомлялося про гучні вибухи над містом. Очевидці скаржилися на дощ із уламків.
Пабліки опублікували фото уламків збитих повітряних цілей.
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород" (t.me/zhest_belgorod)
Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.
Фото: Telegram-канал "БелПлюс" (https://t.me/belplus_bg)
У США офіційно дозволили ЗСУ атакувати територію РФ за допомогою західної зброї. Дозвіл обмежується Харківським напрямком і територією Бєлгородської області.
У зв'язку з цим, із Бєлгорода вже почали евакуйовувати російських військових.
31 травня жителі міста скаржилися на падіння фугасних авіаційних бомб.
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