Дощ із уламків. Бєлгород та область атакували з повітря, є руйнування

За його словами, внаслідок атаки на місто є пошкодження різного ступеня, але несучі конструкції будівель не постраждали. Загиблих і поранених немає.

Близько 5 ранку повідомлялося про гучні вибухи над містом. Очевидці скаржилися на дощ із уламків.

Пабліки опублікували фото уламків збитих повітряних цілей.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород" (t.me/zhest_belgorod)

Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.

Фото: Telegram-канал "БелПлюс" (https://t.me/belplus_bg)