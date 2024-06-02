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Дождь из обломков. Белгород и область атаковали с воздуха, есть разрушения

Фото: Белгород и область подверглись воздушной атаке (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

На российский Белгород и Белгородскую область совершена очередная воздушная атака. В результате сбития целей ППО зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, в результате атаки на город есть повреждения разной степени, однако несущие конструкции зданий не пострадали. Погибших и раненых нет.

Около 5 утра сообщалось о громких взрывах над городом. Очевидцы жаловались на дождь из обломков.

Паблики обнародовали фото обломков сбитых воздушных целей.

 

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород" (t.me/zhest_belgorod)

Кроме того, утром были зафиксированы прилеты вблизи села Шопино Белгородской области.

 

Фото: Telegram-канал "БелПлюс" (https://t.me/belplus_bg)

Ситуация в Белгороде

В США официально разрешили ВСУ атаковать территорию РФ с помощью западного оружия. Разрешение ограничивается Харьковским направлением и территорией Белгородской области.

В связи с этим, из Белгорода уже начали эвакуацию российских военных.

31 мая жители Белгорода жаловались на падение фугасных авиационных бомб.

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Белгород