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Дождь с грозой только в одной области. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Украина, Среда 18 сентября 2024 13:28
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Дождь с грозой только в одной области. Синоптик рассказала о погоде на завтра Фото: синоптик дала прогноз на 19 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 19 сентября, в Украине дожди будут только в Одесской области. К ним присоединятся и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптик Наталки Диденко.

"Сухая погода 19 сентября будет доминировать в Украине, только в южных районах Одесской области будет дождь, гроза", - рассказала она.

При этом, по ее данным, температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20...+26 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22 градусов.

Что касается ветра, то сильный ветер ожидается в восточных, центральных областях и на юге.

"На севере и на западе - максимум умеренный, восточных направлений", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве и до конца недели

В Киеве завтра будет сухо, солнечно, с ветерком и немного теплее, чем сегодня, днем ​​до +24 градусов.

В конце недели в Украине ожидается ясная теплая погода.

"Без дождей и заморозков, разве что на высокогорье Карпат может ночью опускаться до 0 и какого-то слабого "минуса", - добавила синоптик.

Погода в Украине

Синоптики, давая прогноз на сентябрь 2024, предупреждали не только о похолодании в Украине, но и про заморозки во всех регионах. И это несмотря на то, что начало месяца выдалось достаточно теплым.

Добавим, что погода в сентябре 2024 в Украине уже отметилась нескоькими рекордами температуры и на фоне масштабных наводнений в Европе, в Одессе прошел сильный ливень, который заставил некоторых людей забираться на крыши авто, спасаясь от воды.

Детальнее о погоде на третью рабочую неделю осени в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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