Дождь с грозой только в одной области. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Завтра, 19 сентября, в Украине дожди будут только в Одесской области. К ним присоединятся и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптик Наталки Диденко.

"Сухая погода 19 сентября будет доминировать в Украине, только в южных районах Одесской области будет дождь, гроза", - рассказала она.

При этом, по ее данным, температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20...+26 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22 градусов.

Что касается ветра, то сильный ветер ожидается в восточных, центральных областях и на юге.

"На севере и на западе - максимум умеренный, восточных направлений", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве и до конца недели

В Киеве завтра будет сухо, солнечно, с ветерком и немного теплее, чем сегодня, днем ​​до +24 градусов.

В конце недели в Украине ожидается ясная теплая погода.

"Без дождей и заморозков, разве что на высокогорье Карпат может ночью опускаться до 0 и какого-то слабого "минуса", - добавила синоптик.