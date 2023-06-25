Дощ, град та вітер: Україну сьогодні накриє негода
Погода в Україні сьогодні, 25 червня, буде вологою. Синоптики попереджають про дощі з градом та шквальні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні сильні дощі накриють майже всі області України. Очікується гроза, місцями град та шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах +20 +25 градусів, у південних областях очікується спека до +26 +31 градуса.
Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів. На високогір'ї Карпат протягом доби +7 +12 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі з грозами. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25 градусів, а ночі +18 +20 градусів.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.
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