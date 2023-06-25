Дождь, град и ветер: Украину сегодня накроет непогода

Погода в Украине сегодня, 25 июня, будет влажной. Синоптики предупреждают о дождях с градом и шквальных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня сильные дожди накроют почти все области Украины. Ожидается гроза, местами град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +20 +25 градусов, в южных областях ожидается жара до +26 +31 градуса.

Ночью температура опустится до +15 +20 градусов. На высокогорье Карпат в течение суток +7 +12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях с грозами. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +23 +25 градусов, а ночью +18 +20 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

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