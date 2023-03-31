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Дощ у чотирьох регіонах, але +12. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 07:00
Дощ у чотирьох регіонах, але +12. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На частині території України сьогодні, 31 березня, в Україні очікуються дощі. Опади варто очікувати у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями.

Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер

Переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура

Вдень 7-12°, на сході країни 3-8° тепла.

Дощ у чотирьох регіонах, але +12. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Раніше РБК-Україна розповідала, якою буде погода до кінця тижня.

Нагадаємо, погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники на нас чекають, найімовірніше, після Великодня, тобто у другій половині квітня.

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