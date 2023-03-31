Дощ у чотирьох регіонах, але +12. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

На частині території України сьогодні, 31 березня, в Україні очікуються дощі. Опади варто очікувати у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Раніше РБК-Україна розповідала, якою буде погода до кінця тижня.

Нагадаємо, погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники на нас чекають, найімовірніше, після Великодня, тобто у другій половині квітня.

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