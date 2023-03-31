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Дождь в четырех регионах, но +12. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

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Украина, Пятница 31 марта 2023 07:00
Дождь в четырех регионах, но +12. Синоптики рассказали о погоде на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На части территории сегодня, 31 марта, в Украине ожидаются дожди. Осадки следует ожидать в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями.

Днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер

Преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Днем 7-12°, на востоке страны 3-8° тепла.

Дождь в четырех регионах, но +12. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода до конца недели.

Напомним, погода в Украине весной часто будет радовать украинцев теплом, но настоящие высокие 20-градусные показатели нас ждут, вероятнее всего, после Пасхи, то есть во второй половине апреля.

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