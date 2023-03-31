Дождь в четырех регионах, но +12. Синоптики рассказали о погоде на сегодня
На части территории сегодня, 31 марта, в Украине ожидаются дожди. Осадки следует ожидать в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями.
Днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер
Преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
Днем 7-12°, на востоке страны 3-8° тепла.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода до конца недели.
Напомним, погода в Украине весной часто будет радовать украинцев теплом, но настоящие высокие 20-градусные показатели нас ждут, вероятнее всего, после Пасхи, то есть во второй половине апреля.
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