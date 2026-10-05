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Скандал з iMessage: Apple закриває доступ ШІ до macOS

12:13 05.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ольга Завада
Скандал з iMessage: Apple закриває доступ ШІ до macOS Apple посилить захист macOS через скандал із ШІ-асистентом Muse (фото: Getty Images)
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Apple посилює захист повідомлень на Mac після скандалу з ШІ-асистентом Muse від Meta. Купертіно змінить налаштування конфіденційності macOS, щоб сторонні розробники не могли отримувати доступ до історії повідомлень користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Developers.

Деталі скандалу

Приводом для радикальних дій Apple стала заява технологічного оглядача Джейсона Атена.

Журналіст повідомив, що новий ШІ-асистент Muse від Meta надіслав йому сповіщення із посиланням на приватне листування з колегою в Apple Messages.

Атен підкреслив, що не надавав програмі дозволу на читання своїх повідомлень.

Кейс викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах. Користувачі зазначили, що ШІ-помічники із доступом до календарів, пошти та листування нагадують "потужні електроінструменти, які можуть завдати шкоди без належного контролю".

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Заперечення Meta та позиція експертів

У відповідь технічний директор Meta Девід Сінглтон заявив, що зчитування повідомлень є виключно добровільною опцією. За його словами, для цього користувач має власноруч увімкнути дві функції:

  • надати повний доступ до диска на рівні системи macOS (Full Disk Access),
  • активувати спеціальний коннектор Messages у додатку Muse.

З усім тим, експерт із безпеки macOS Патрік Вордл поставив під сумнів ці заперечення. Він зазначив, що функція Full Disk Access технічно дозволяє зчитувати будь-які файли в системі, включно з історією браузера та чатами.

На запитання, як саме Muse уникає зчитування даних при наявності повного доступу, у Meta повторно процитували попередню заяву Сінглтона.

Реакція Apple: які заходи будуть вжиті?

Офіційне пояснення Apple підтвердило наявність проблеми з безпекою. У компанії заявили, що деякі розробники використовують Full Disk Access у спосіб, який ставить під загрозу приватність користувачів й їхніх співрозмовників.

З огляду на зростання автономності ШІ-асистентів, Apple планує впровадити додаткові заходи контролю. Користувачі отримуватимуть чіткіші попередження про ризики перед наданням розширеного доступу.

І хоча Apple прямо не назвала Meta, заява вийшла одразу після розголосу історії з Muse.

Більше цікавого: Новий скандал в OpenAI: трьох фахівців із безпеки звільнили за злив даних

Проблеми з безпекою асистента Muse

Це не перший випадок зауважень до безпеки нового ШІ від Meta.

Раніше програмний аналітик Патрік Вордл виявив уразливість у конфігурації Muse, яка дозволяла стороннім програмам або шкідливому коду перехоплювати контроль над асистентом.

Крім того, компанія Amazon вже заблокувала Muse на власній платформі через порушення правил роботи з сервісами.

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