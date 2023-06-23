Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки

Під час засідання було порушено питання:

оборонно-наступальних операцій;

постачання зброї;

контрактів із партнерами;

темпи зростання виробництва в українському ОПК.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав президент.

Також президент наказав створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки усіх військкоматів в країні.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;

родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".