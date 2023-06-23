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Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома", якого підозрюють в продажі "білих квитків"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час засідання було порушено питання:

  • оборонно-наступальних операцій;
  • постачання зброї;
  • контрактів із партнерами;
  • темпи зростання виробництва в українському ОПК.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав президент.

Також президент наказав створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки усіх військкоматів в країні.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

  • дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;
  • родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

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