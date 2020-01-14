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Дорожный фонд Луганской области составит рекордные 3 млрд грн

Новости » Экономика     14.01.2020 - 09:55
Дорожный фонд Луганской области составит рекордные 3 млрд грн
Фото: Сергей Гайдай (пресс-служба)

Региональный дорожный фонд Луганской ОГА в 2020 году составит рекордную сумму

Региональный дорожный фонд Луганской ОГА в 2020 году составит рекордные 3 миллиардов гривен. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

В своем видео-обращении Гайдай поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука, его советника Юрия Голика и главу Укравтодора Александра Кубракова за выделение области еще почти 200 млн гривен на ремонт участка трассы государственного значения в Лисичанске.

"Я хотел бы поблагодарить Александра Кубракова, Юрия Голика и самого премьера Алексея Гончарука за то, что в этом году мы получим фантастическую сумму на ремонт дорог Луганской области", - добавил Гайдай.

Дорожный фонд Луганской области составит рекордные 3 млрд грнПо его словам, еще 200 млн гривен на ремонт 14-километрового участка трассы в районе Лисичанска было решено выделить из госбюджета после рабочей встречи Гайдая, Гончарука, Голика и Кубракова.

Изначально, ремонт этой дороги был возложен на областной бюджет.

"Благодаря этому решению, количество отремонтированных дорог Луганской области не уменьшится", - сказал Гайдай.

По словам Голика, в 2019 году лидерами в использовании средств, выделенных на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения, были Хмельницкая, Сумская, Луганская, Харьковская и Днепропетровская области.

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